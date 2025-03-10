الإسكان: تكثيف مشروعات شبكات الكهرباء بأراضي "بيت الوطن" بمدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، والأراضي الأكثر تميزًا بمدينة العبور، بجانب دفع العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالمدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات شبكات الكهرباء لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا وأعمال التطوير بمدينة العبور، من خلال نتائج جولات تفقدية، مؤكدًا ضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الدور الرائد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا بالحي التاسع وفقًا للمواصفات الفنية المعمول بها، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات قريبًا والبدء في إطلاق التيار الكهربائي وتغذية قطع الأراضي.

وأكد رئيس الجهاز، أن إجمالي أطوال الشبكة للجهد المتوسط بالمشروع تبلغ (12 كم/ ط)، كما تبلغ أطوال شبكة الجهد المنخفض

(18.75 كم/ ط)، كما يشمل المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء وذلك لتغطية وخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.

وأكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بأحياء المدينة، لافتًا إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات بالحي الرابع وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رد الشي لأصله بتقاطع شارع الـ 15 مع شارع الـ 300، وشارع حسين محمد نصار بالحي التاسع بالبلوك رقم (18012)، وأعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني بالحي التاسع بالبلوك (18027)وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا مع توافر الخامات المطلوبة.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على استمرار تكثيف معدلات الإنجاز لمشروعات تطوير الطرق الجارية بمختلف أحياء المدينة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وتذليل أي معوقات تقابل الشركات المنفذة، للانتهاء منها طبقًا لمواعيدها المقررة.

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