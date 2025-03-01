وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

مشروعات الإسكان بـ 15 مايو

تم استعراض تنفيذ وحدات المرحلة الخامسة من مشروع "سكن لكل المصريين"، والتي تشمل إنشاء ثمانمائة وثمانٍ وثمانين عمارة، مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ أربعين عمارة ضمن المرحلة السادسة لمحدودي الدخل.

كما تم مناقشة موقف وحدات الإسكان البديل والمشروعات السكنية التي يجري التخطيط لها في المدينة.

مشروعات البنية التحتية

ناقش الوزير مع المسؤولين الوضع الحالي لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق، حيث تم استعراض أعمال تطوير محطة المعالجة، التي تصل طاقتها الإجمالية إلى ثلاثين ألف متر مكعب يوميًا، مع الإشارة إلى الانتهاء من تشغيل عشرة آلاف متر مكعب يوميًا.

كما تم متابعة أعمال تحديث شبكة المياه في بعض مناطق المدينة.

تطوير المساحات الخضراء

تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير المساحات الخضراء، حيث تضم المدينة أربعمائة فدان من المسطحات الخضراء، ويجرى حاليًا رفع كفاءة خمسين فدانًا، بالإضافة إلى بدء زراعة خمسة وستين فدانًا بنظام الري بالمياه المعالجة خلال الشهر الجاري.

المشروعات الصناعية والاستثمارية

استعرض الاجتماع أعمال ترفيق الأراضي في المناطق الصناعية الجديدة، ومن بينها المنطقة الصناعية الواقعة شرق المدينة، والمنطقة الصناعية الرابعة بالتوسعات الجنوبية.

كما تم بحث سبل استغلال الأراضي غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

تحسين شبكة الطرق

تمت مناقشة خطط رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجزر الوسطى في مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على أهمية تطوير طريق الأوتوستراد، نظرًا لدوره الحيوي كواجهة رئيسية للمدينة ومدخل أساسي لها.

الوضع المالي والاستثماري

شمل الاجتماع استعراض الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها في المدينة، بالإضافة إلى مناقشة محفظة الأراضي الاستثمارية وكيفية استغلالها لدعم التنمية العمرانية.

وأكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما شدد على أهمية رفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية بالمدينة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة الإسكان لتنفيذ خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة، وفق رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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