وزير الإسكان يتابع مشروعات "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المخصصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات الإسكان الأخرى في المدن الجديدة.

حضر الاجتماع مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن، حيث تم استعراض نسب الإنجاز والمراحل المتبقية من التنفيذ.

توجيهات رئاسية بطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على تملك الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف أن هذه التوجيهات تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الوزارة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وضغط الجداول الزمنية لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة، تمهيدًا لطرحها وتسليمها للحاجزين في أسرع وقت ممكن.

متابعة تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة

خلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لوحدات "سكن لكل المصريين" في عدة مدن جديدة، شملت: المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر الجديدة، مدينة 15 مايو.

كما تابع سير العمل في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، مثل: "سكن مصر" و"جنة" والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، والمشروع السكني بمدينة السويس الجديدة، ومشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة، بالإضافة إلى متابعة أعمال المرافق والخدمات بكافة هذه المشروعات لضمان جاهزيتها الكاملة.

تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمدد الزمنية المحددة

في ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بضرورة تكثيف الجهود لدفع الأعمال، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على سرعة إنجاز كافة أعمال المرافق والخدمات، حتى تكون المشروعات جاهزة بالكامل للتسليم في المواعيد المقررة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

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