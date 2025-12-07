قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ترفض تمامًا أي طلبات للتصالح أو التقنين الخاصة بتغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري داخل المدن الجديدة، مشددًا على أن هذا النوع من التغيير غير مسموح به حفاظًا على التخطيط العمراني ونمط الاستخدامات داخل المجتمعات السكنية.

وأوضح الشربيني أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الواضحة التي تمنع تحويل الأنشطة السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، لما قد يسببه ذلك من خلل في الخدمات وارتفاع الأحمال المرورية والضغط على البنية التحتية.



وأعلن وزير الإسكان إتاحة تحويل النشاط السكني إلى نشاط فندقي داخل المدن الجديدة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن المواطنين يمكنهم التقديم عبر أجهزة المدن أو الأحياء المختصة، ودون سداد أي رسوم أو مقابل مادي.

وأشار الشربيني إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنشيط القطاع السياحي وتوفير وحدات فندقية متنوعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع العمراني وعدم الإخلال بالاستخدامات الأساسية للمناطق السكنية.

