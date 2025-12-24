موقف الحاجزين في شقق الإعلان الـ14 والموعد النهائي لاستلام الوحدات

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، موقف الحاجزين في شقق الإعلان الرابع عشر وموعد الانتهاء من تسليم الوحدات.

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، أنه تم تخصيص 109 آلاف وحدة حتى الآن، ويتبقى 78 ألف وحدة جارٍ التعامل عليها.

وتابعت: جاء التأخير بسبب المقاولين، حيث تم منحهم أكثر من مدة إضافية لتنفيذ المشروع بسبب ما حدث في أزمة كورونا بداية من عام 2020، بجانب تغير سعر الصرف، وكانت هناك تعويضات مستحقة تم تخصيصها لهم.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للحاجزين خلال 6 أشهر.

وأوضحت أن الوحدات في هذا الإعلان كان سعرها 340 ألف جنيه، ونحن ملتزمون بتسليمها بهذا السعر، ووفقًا لمبادرة التمويل العقاري 3%، حيث تم إلغاء هذه المبادرة، وأصبحت الفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل في الأطروحات الجديدة.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر