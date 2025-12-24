إعلان

الإثنين المقبل.. االاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

كتب : محمد عبدالناصر

02:15 م 24/12/2025

المهندس خالد عبدالعزيز

تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المُشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الختامي، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

المهندس خالد عبدالعزيز لجنة تطوير الإعلام المصري الدكتور مصطفى مدبولي

