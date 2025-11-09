إعلان

وزير الإسكان: استرداد 55 فدانًا و170 قطعة أرض بمدينتي سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان

كتب : محمد عبدالناصر

01:08 م 09/11/2025

المهندس شريف الشربيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استرداد مساحة 55 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لمخالفة اشتراطات التخصيص والتعدي بدون سند قانوني، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حماية أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات تعدٍ على الأراضي.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات أو وضع يد على أراضي الدولة دون وجه حق، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بشكل فوري لحماية أملاك الدولة ومنع التعديات.


و أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة الواقعة شرق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، بإجمالي مساحة 55 فدانًا، بمشاركة إدارة الأمن بالجهاز، وبمعاونة إدارات الأمن بأجهزة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وزايد، وذلك تحت تأمين من شرطة التعمير بمدينة سفنكس الجديدة .


وأضاف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم تنفيذ قرار سحب واسترداد 170 قطعة أرض (من القطعة رقم 1 حتى القطعة رقم 170) بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، نظرًا لوجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد المبرمة، وبذلك أصبحت تلك القطع ملكًا للجهاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الإسكان سفنكس الجديدة العاشر من رمضان المهندس شريف الشربين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر