جولة ميدانية بالعلمين.. وزير الإسكان يراجع تقدم مشروعات "M8" والبوغاز

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، في الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو 820 ألف م2، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدًا ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف الأعمال وتوحيد ألوان الوجهات ووضع جداول زمنية للأعمال والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرًا لأهمية المشروع، حيث أن المشروع يضم: 2 محطة مضخات، 2 خط مواسير، نفق مائي، بحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بإعداد برنامج زمني للأعمال وتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين