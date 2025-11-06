ادفع 25 ألف جنيه وقدم على قطعة أرض من الإسكان في 8 مدن

تستمر وزارة الإسكان في طرح أراضي الإسكان المتوسط حتى يوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط اضغط هنا

ويكون مقدم الحجز 25 ألف جنيه حيث يتم إتاحة الأراضي في 8 مدن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

– تم طرح 1331 قطعة أرض إسكان متوسط بمقدم 25 ألف جنيه.. وجاءت الأسعار كما يلي:

1- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4160 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 207 متر، مليون و246 ألف جنيه وحتى مليون و240 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

2- أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 4170 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150متر، 721 ألف جنيه وحتى 990 ألف جنيه، وفقا لتميز كل قطعة.

3- السادات، سجل سعر المتر 4230 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، 919 ألف جنيه وحتى 990 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

4- العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 5655 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر، مليون و654 ألف جنيه وحتى مليون و252 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

5- المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3960 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر، 697 ألف جنيه وحتى 993 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

6- برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 4485 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، 956 ألف جنيه وحتى 993 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

7- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4930 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر، 779 ألف جنيه وحتى 808 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

8- أسوان الجديدة، سجل سعر المتر 3655 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر،779 ألف جنيه وحتى 855 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

