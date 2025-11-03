صور.. تسليم عدد من عقود شقق سكن لكل المصريين بحدائق أكتوبر

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين 1"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر.

جاء ذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهي: إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، مساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير الوحدات المدعومة، سواء في العمران القائم أو المدن الجديدة.

وقدَّم وزير الإسكان، التهنئة لمستلمي الوحدات، مشيرًا إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية لدفع الأعمال بالوحدات المخصصة للمواطنين، لنصل اليوم لتسليم عقود تلك الوحدات للحاجزين، وسيتم تسليم باقي الوحدات للحاجزين تباعًا.

وأضاف الوزير: نعمل على تطوير هذا المشروع القومي الضخم الذي يتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ونقدم من خلاله مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن جميع الخدمات المختلفة سواء صحية أوتعليمية أو اجتماعية وغيرها، واليوم نرى حجم المشروع في مدينة حدائق أكتوبر في تزايد بجانب مشروعاتنا المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى المدن الجديدة، تلبية لاحتياجات فئات الشعب المصري، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة إتاحة مواقع جديدة في المدن التي تحظى بإقبال لتوفير احتياجات المواطنين.

بدورها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات محدودي الدخل 1.038620 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 764 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 238 ألف وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 36.5 ألف وحدة، بينما تشمل وحدات متوسطي الدخل 32 ألف وحدة سكنية منها 22 ألف وحدة تم تخصيصها للمواطنين.

وقالت إن الصندوق أنشأ وحدات سكنية بالإسكان الأخضر لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، بإجمالي 59.550 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، مستعرضة موقف المستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 671 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل عقاري 101 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بجانب 10.3 مليار جنيه دعم نقدي.

كما أوضحت موقف الإعلان الأخير "سكن لكل المصريين 7"، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط بالإعلان 170 ألف متقدم على 113 ألف وحدة مطروحة بكل الكراسات بالإعلان.

من جانبه، قدم المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، التهنئة للمواطنين الذين تم تسليمهم العقود اليوم، مشيرًا إلى مدينة حدائق أكتوبر تُعد مدينة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي غرب محافظة الجيزة بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يجعلها من أهم مناطق التوسع العمراني المتكامل في غرب القاهرة.

وتضم المدينة عددًا من المناطق الحيوية والمتكاملة، تشمل: الإسكان الاجتماعي والمتوسط - مناطق خدمات ومراكز تجارية - مناطق سياحية وترفيهية، وتبلغ وحدات منخفضي الدخل 146664 وحدة، و5256 لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتفقد المهندس شريف الشربيني، والحضور، نموذجًا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات للوحدات السكنية.

اقرأ أيضًا:

طقس الإثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب