ضعف المياه ببعض مناطق أكتوبر والإصلاح خلال 6 ساعات

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن بدء التعامل الفوري مع تسريب مياه وقع بغرفة الغسيل الخاصة بالخط قطر 1500 مم، الناقل للمياه العكرة من مآخذ جزيرة الدهب إلى محطة تنقية المياه القديمة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه فور رصد المشكلة تم سحب المياه من موقع التسريب، وتبين أن السبب يعود إلى تهالك كوع قطر 400 مم داخل الغرفة.

وأضاف الجهاز، أنه تم إيقاف طلمبات المأخذ وغلق المحابس على الخط الناقل، وجار حاليًا تنفيذ أعمال نزح المياه وبدء الإصلاحات اللازمة.

وأكد الجهاز أن هذه الأعمال قد تتسبب في ضعف المياه بالأدوار العليا في عدد من مناطق جنوب الأحياء لحين الانتهاء من الإصلاح.

ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال خلال 6 ساعات وعودة ضخ المياه إلى طبيعتها.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص

كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟