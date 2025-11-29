وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب دقميرة

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 10 آلاف م3 يوميًا بدقميرة بمحافظة كفرالشيخ ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقال "الشربيني"، إن المحطة تأتي ضمن خطة الدولة نحو توفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البينة الأساسية تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع حتى خروجه بصورة مشرفة، لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتحقيق رضائهم.

وأكد وزير الإسكان، استمرار دعم وزارة الإسكان للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين، ولا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية انتظام الخدمة من خلال الصيانة الدورية لمكونات المحطة، للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروع وتقديم أفضل الخدمات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أن المحطة ستُسهم في رفع الضغوط وتحسين تدفقات المياه بالمناطق المستفيدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، معربًا عن خالص شكره لوزير الإسكان على دعمه المتواصل لمشروعات البنية الأساسية داخل المحافظة، وعلى التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

عقب الافتتاح، تفقد وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ، مكونات المحطة، حيث تابعا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ والتي تقع ضمن نطاق تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما استمعا لشرح تفصيلي عن مكونات محطة مياه دقميرة والتي نفذتها الهيئة بطاقة (10 آلاف م3 يوميًا) لخدمة 65 ألف نسمة، بمناطق (مجلس قروي دقميرة السرايا والاتحاد الشيشيني وزهران والزاوي والعمدة وسلام وعزبة خميس)، وكذلك رفع الضغوط في قرى الخادمية الرملة وأبو كلبوش والثمانين، بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه.

ويتضمن المشروع محطة مياه وخطوط طرد مياه مرشحة بطول 1.900 كم، وتشمل مكونات المحطة: مأخذ شاطئ، عنبر طلمبات المياه العكرة، طلمبات تحضير، طلمبات غاطسة وحاويات الأخشبة، خزنات الكلور والحامض والغسيل العكسي، خزانات المياه المرشحة وعنبر الكلور، برج التعادل لإخماد تسريب الكلور، لوحة تحكم كهربائية رئيسية ومولد كهربائي، عنبر طلمبات المياه المرشحة، وبيارة تجميع مياه الغسيل، ويوجد 2 غاطس، ومبنی إداري، ومعمل کیماوي ومعمل بيولوجي.

وتعمل المحطة بتكنولوجيا الترشيح الفائق بالأغشية (UF) وبدون استهلاك الشبة أو الكلور المبدئي، ويتم سحب المياه العكرة من خلال 3 وحدات مياه عكرة ويتم ضخ المياه المنتجة للمواطنين من المحطة بعدد 2 وحدة مياه مرشحة تصرف 35432 لترًا في ساعة.

جاء الافتتاح بحضور مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

