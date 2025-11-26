ارتفاع شراء المصريين للعقارات في الإمارات.. ضمن أكثر 10 جنسيات شراء

قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية، إن المصريين من بين أكثر 10 جنسيات يشترون عقارات سكنية في الإمارات من شركة داماك.



وأضافت سجواني، من المتوقع أن ترتفع المبيعات 20% خلال 2026، بالتزامن مع افتتاح مكتب تسويق جديد في القاهرة والذي يعزز التقارب بين السوق العقاري المصري الإماراتي.



وتابعت: لا يزال سوق العقارات في دبي واحداً من أكثر الأسواق نشاطا وجذبا للمستثمرين والمقيمين من كافة أنحاء العالم، مع ارتفاع المبيعات العقارية بنسبة 40% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025".



وكانت شركة داماك قد أعلنت أن المصريين اشتروا عقارات في الإمارات بقيمة 11 مليار جنيه في 2024.



