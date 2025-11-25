التقديم الأسبوع المقبل.. أماكن ومواصفات شقق الإسكان التعاوني بـ 4 مدن

من الانبعاثات إلى الحلول الذكية.. رحلة الشركة القابضة للمياه نحو الاستدامة

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان، في إجراءات حجز شقق الإسكان التعاوني يوم الاثنين المقبل الموافق 1 ديسمبر، حيث يتم طرح 253 وحدة سكنية بمواقع متميزة.

وأكدت الهيئة أن الشقق ستشمل: لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان، كما يوجد شقق فى مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60 – 62 – 64) ، وفي 15 مايو مجاورة 31، وفي محافظة السويس بعمارات مشروع مدينة الأمل.

الشقق التي يتم طرحها عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، على أن يتم تسليمها بداية من إبريل 2026.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة كافة الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/12/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/2025.

ويتم الحصول على كراسة شروط الشقق من مقر الهيئة الرئيسي بالعنوان : 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة ٧ – شقة 4.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة هنا .