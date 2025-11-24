مسؤولو الإسكان يزورون مطروح لمتابعة المشروعات بالمحافظة

زار وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، وبرئاسة المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبعض قيادات القطاع، محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات.

تأتي الزيارة استكمالًا لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع المهندسة إيمان عبد الجليل الدمياطي، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

كما عقد مسؤولو قطاع الإسكان والمرافق، اجتماعًا مع الدكتور إسلام السيد رجب، نائب محافظ مطروح، بحضور مسؤولي مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، حيث تناول اللقاء عرض مشروعات الإسكان بالمحافظة.

‎ثم توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف على تنفيذها مديرية الإسكان ومنها (إنشاء مبنى التوحد بمطروح - إنشاء مبنى الوحدة البيطرية بسيوة - ترميم وصيانة المعهد التكنولوجي - إنشاء إدارة سيوة الاجتماعية - رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالعلمين - إنشاء سوق الجملة بسيوة - إنشاء وحدة مرور سيوة - أعمال الصيانة والنظافة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعلمين وسيدي عبد الرحمن ومرسى مطروح وسيوة).

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة