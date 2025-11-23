شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025.

وشهد جناح الشركة عرض نماذج من المعدات والأنظمة الداعمة لمنظومة التشغيل والصيانة والجودة والتحول الرقمي.

وتم عرض أقفزة الفك والتركيب، بالإضافة إلى شبك الحماية الخاص بمطابق الصرف الصحي، والذي يعد نموذج واقعي يساهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين ، كما تم عرض بدالة ديزل عالية الكفاءة تستخدم في الطوارئ وسحب المياه، ولودر حفار ماركة CASE طراز 570SV بمحرك قوي 94 حصان وناقل حركة أوروبي وكابينة مكيفة متعدد الاستخدامات لأعمال الحفر والتحميل.

وتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مجموعة مميزة من المطبوعات الورقية والدفاتر، تسهم في دعم العمليات اليومية، وتسهيل توصيل المعلومات بشكل منظم وفعال للعاملين والجمهور على حد سواء.

كما تم استعراض منظومة البلينج سيستم لإدارة بيانات المشتركين وعمليات الفوترة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات وسرعة تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

وتضمنت المعروضات نموذج ورشة إصلاح سيارات ومعدات متنقلة، الذي يوضح تجهيزات الورش المتنقلة وقدرتها على تقديم صيانة عاجلة ودعم سريع لفرق التشغيل داخل المواقع الميدانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي توقفات محتملة في أعمال التشغيل والصيانة.

كما ركز الجناح على عرض مهام السلامة والصحة المهنية التي تعتمدها الشركة لحماية العاملين وتأمين مواقع العمل، وتشمل معدات الدخول للأماكن المغلقة مثل ونش ترايبود وحزام الأمان، أجهزة التنفس وكمبروسر الهواء، أجهزة الكشف عن المخاطر مثل كاشف الجهد وتسرب الكلور، أدوات تأمين مواقع العمل، بالإضافة إلى مهمات الغطس والطوارئ مع البدلات الجافة والمبللة والجوانتي العازل للكهرباء.

ويقام المعرض خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة.