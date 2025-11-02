أعلنت وزارة الإسكان موعد اختيار شقق مبادرة بيتك في مصر، ضمن المرحلة الثانية، لمن سدد جدية الحجز؛ حيث يتم اختيار الشقق خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري

وطرحت وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بـ4 مدن جديدة هي: العاصمة الإدارية، والعلمين، والمنصورة الجديدة، ومارينا العلمين، في نحو 8 مشروعات.

وأتاحت الوزارة القيام بجولة افتراضية داخل وحدات المشروع قبل الحجز وذلك من خلال الرابط من هنا

وجاءت أسعار وأماكن الشقق على النحو التالي:

أماكن وأسعار الشقق

1- شقق إدارية في كمبوند مزارين بالعلمين الجديدة، سعر الوحدة الـ94 مترًا يبلغ 5 ملايين و535 ألف جنيه.

2- فيلات في مشروع M8 بمنطقة مارينا في العلمين، حيث تراوحت الأسعار بين 13 مليونًا و413 ألف جنيه، و16 مليونًا.

3- شقق في الداون تاون بالعلمين الجديدة، حيث سجلت الشقة الـ195 مترًا مبلغ 5 ملايين و647 ألف جنيه، والشقة الـ312 مترًا سجلت 8 ملايين و99 ألف جنيه.

4- الأبراج الشاطئة، حيث سجلت الشقة الـ347 مترًا مبلغ 32 مليونًا و217 ألف جنيه.

5- الحي اللاتيني في العلمين الجديدة، حيث سجلت الشقة الـ201 متر مبلغ 5 ملايين و427 ألف جنيه.

6- فيلات زاهية في المنصورة الجديدة، حيث سجلت الفيلا الـ399 مترًا مبلغ 12 مليونًا و371 ألف جنيه، والفيلا الـ334 مترًا سجلت 8 ملايين و500 ألف جنيه.

7- شقق مشروع الممشى في العاصمة الإدارية حيث سجلت الشقة الـ168 مترًا مبلغ 4 ملايين و676 ألف جنيه.

8- شقق جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية، حيث سجلت الشقة الـ154 مترًا مبلغ 5 ملايين و876 ألف جنيه.