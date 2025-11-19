وزير الإسكان يناقش ضوابط إعلانات الطرق وتعزيز المشهد الحضاري

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور وتعظيم الاستفادة منها، في إطار قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة ومتابعة جهود تنظيم وتنمية الإعلانات، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع دليل إرشادي لإعلانات الطرق يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

وتناول الاجتماع إجراءات إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والأهداف والمهام المختص بها، ومقترح الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يتضمن الملامح الخاصة بالقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات والاشتراطات العامة للحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

