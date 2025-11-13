طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

تطوير المحور المركزي في الشيخ زايد وبدء العمل في محور الشباب قريبًا -صور

عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 150 ألف جنيه



نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انفوجراف توضيحى عن طرح 25012 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.



وأكدت وزارة الإسكان ابن الشقق تتواجد في مشروعات سكن مصر وجنة والإسكان الحر، وديارنا وظلال وروضة العبور.



ويكون مقدم الحجز بداية من 150 الف جنيه وحتى 250 الف جنيه، ويتم السداد بداية من يوم الاحد 16 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.