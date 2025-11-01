موعد اختيار شقق مبادرة بيتك في مصر ورابط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان موعدَ اختيار شقق مبادرة بيتك في مصر، ضمن المرحلة الثانية، لمن سدد جدية الحجز؛ حيث يتم اختيار الشقق خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري.

ويتم التقديم واختيار الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لمبادرة بيتك في مصر: اضغط هنا

وطرحت وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بـ4 مدن جديدة هي: العاصمة الإدارية، والعلمين، والمنصورة الجديدة، ومارينا العلمين، في نحو 8 مشروعات.

وجاءت أنظمة السداد كالتالي:

قيمة جدية الحجز 5 آلاف دولار للوحدات السكنية، ويضاف مبلغ 50 دولارًا مصاريف دراسة لا تُسترد كدفعة واحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وفقًا للبدائل الآتية:

البديل الأول: الحصول على خصم بنسبة 7% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى 50%، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد (50%) من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثاني: الحصول على خصم بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى (50%)، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد (50%) المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة عام، غير محملة بالأعباء المالية، ويستحق القسط الأول منها بعد (3) أشهر من التاريخ المحدد للاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثالث: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى (30%)، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملةً التميز، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء خلال المدة المحددة، وسداد (70%) المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة (3) سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى (2%) لصالح وزارة المالية و(0.5%) مصاريف إدارية. ويستحق القسط الأول منها بعد (3) أشهر من التاريخ المحدد للاستلام، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الرابع: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

في حالة استكمال نسبة السداد حتى (15%)، مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء خلال المدة المحددة.

سداد (10%) من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.

سداد (75%) المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى (2%) لصالح وزارة المالية و(0.5%) مصاريف إدارية، ويستحق القسط الأول منها بعد (3) أشهر من التاريخ المحدد للاستلام، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

يتم سداد (1%) مصاريف إدارية و(0.5%) مجلس أمناء من إجمالي قيمة الوحدة شاملة التميز خلال المدة المحددة.

يتم سداد مبلغ 1500 دولار دفعة ربع سنوية، تبدأ أول دفعة بعد (3) أشهر من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الاستلام.

يتم سداد مبلغ 2000 دولار كدفعات سنوية، يتم سدادها مع نهاية العام وبحد أقصى ثلاث دفعات من تاريخ انتهاء الحجز.

استكمال سداد نسبة (50%) من قيمة الوحدة عند الاستلام.

سداد (50%) المتبقية من إجمالي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد البنكية تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفوائده بسعر يوم استحقاق القسط، بالإضافة إلى (2%) لصالح وزارة المالية و(0.5%) مصاريف إدارية، ويستحق القسط الأول منها بعد (3) أشهر من التاريخ المحدد للاستلام، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

