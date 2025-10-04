وزير الإسكان يصدر حزمة تكليفات لرؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع رؤساء ومسؤولي أجهزة تنمية مدن "أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة" بغرب القاهرة، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية وتنمية أراضي الحزام الأخضر ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد "الشربيني"، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء أجهزة المدن، ومتابعة خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدن، وأعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال والاهتمام بها ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين ومتلقي الخدمات.

واستعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة 6 أكتوبر، بشأن شبكة الطرق ومشروعات الصيانة لها، وكذا دراسة تعديل أنشطة بعض مراكز الخدمات لخلق فرص استثمارية، وإعادة تخطيط منطقتي الفاصل السكني الصناعي والسياحي، وموقف الأراضي المخصصة والشاغرة على محور 26 يوليو والمحور المقترح بمنطقة جنوب الأحياء.

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الشيخ زايد، وأعمال تطوير الميادين، وموقف أعمال صيانة الزراعة والمسطحات الخضراء، ومنظومة النظافة، والمنظومة الموحدة لإدارة ومتابعة المشروعات القومية بالمدينة والمشروعات الجاري تنفيذها، ومقترحات الفرص الاستثمارية بالمدينة، ومنها دراسة تعديل بعض أنشطة مراكز الخدمات، ومنظومة حصر متحصلات وإيرادات المدينة، بجانب متابعة آلة العمل بمنظومة رفع شبكات المرافق بنظام Gis، وحصر الأراضي الشاغرة، وموقف مشروعات الممشى السياحي ومشروعات الشراكة، وإنجازات وتحديات تنفيذ المشروعات والأعمال بالمدينة.

كما تم الوقوف على المشكلات والتحديات والعمل على حلها بشكل استباقي، ورصد الأعمال والتحديات أولًا بأول، ورفع المخلفات، ووضع خطة واضحة بمحددات زمنية لكافة الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدن غرب القاهرة، موجهًا بضرورة إحداث طفرة في أعمال التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالمناطق المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بتلك المدن.

وناقش وزير الإسكان، مع مسؤولي أجهزة المدن، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية على المحاور والطرق الرئيسة بمدن غرب القاهرة، مؤكدًا أهمية تنفيذ خطة التطوير، وتحسين الرؤية البصرية، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة رفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية لكافة الأعمال، كما وجه بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وخطة عمل للمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات ودفع الأعمال.

