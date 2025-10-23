إعلان تحريري

أعلن جهاز مدينتي عن افتتاح كوبري المشاة أمام بوابة مدينتي 2 رسميا، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة وتسهيل حركة عبور المشاة من وإلى المدينة أعلى طريق السويس.

وأوضح الجهاز أن إنشاء الكوبري يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات المتكاملة لراحة سكان مدينتي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أتوبيسات داخلية لنقل السكان من وإلى الكوبري، عبر ثلاث محطات رئيسية داخل المدينة.

ودعا جهاز مدينتي جميع السكان والعاملين إلى استخدام كوبري المشاة عند عبور طريق السويس حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لتكرار حوادث العبور غير الآمن.

وقد لاقى افتتاح الكوبري تفاعلًا واسعًا من سكان مدينتي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد منهم عن تقديرهم لجهود مجموعة طلعت مصطفى في تنفيذ المشروع، مؤكدين أن الكوبري يمثل خطوة مهمة لحماية الأرواح وتسهيل حركة المشاة لعبور طريق السويس والوصول لمدخل مدينة الشروق 2.