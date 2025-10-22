أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعدد من المناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية القرى السياحية، الفيوم الجديدة، السادات، دمياط الجديدة، غرب بورسعيد، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة جهود الوزارة لإزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وأكد وزير الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مظاهر عشوائية، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة مسؤولية مباشرة لرؤساء أجهزة المدن، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات.

وأوضح الوزير أن المخالفات التي تم رصدها شملت إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مختلفة، وبناء مقابر، وزراعات موسمية، وأشجار وآبار مياه وأسوار، وزيادة نسب بنائية، وأعمدة خرسانية، وصب ردود أمامية وخلفية، وذلك دون الحصول على تراخيص أو سند قانوني.

وشدد المهندس شريف الشربيني على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل القانوني الصارم مع المخالفين، حفاظًا على النسق العمراني للمدن الجديدة وصونًا لحقوق الدولة.