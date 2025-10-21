الإسكان: الحكومة ملتزمة بتوفير شقق بديلة لمتضرري الإيجار القديم



قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تعديلات قانون الإيجار القديم أعطت المواطنين بعض النصوص التي تطمئنهم بأن الحكومة ملتزمة بإتاحة وحدات مناسبة لكل الفئات المتضررة.



وأضافت مي عبد الحميد، في حوار حول إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم، ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن الفئات التي لا تستحق هي التي صدر فيها حكم ضد المستأجر القديم بالطرد.



وتابعت مي عبد الحميد: بدأنا منذ الأول من أكتوبر في الإعلان عن فتح حسابات على منصة مصر الرقمية لإدخال البيانات لاستكمال الطلب، بشرط أن يكون رقم التليفون باسمه، لافتة إلى أن أكثر من 70 ألف شخص فتحوا حسابات في الأسبوع الأول من الإعلان قبل رفع الاستمارة.



ولفتت إلى أنه تم رفع الاستمارة يوم 13 أكتوبر، وتم حتى الآن ملء 10 آلاف و900 استمارة لمستأجري الإيجار القديم من أجل ترك الشقة والحصول على شقة أخرى، على أن يستمر التقديم لمدة 3 أشهر، مؤكدة: لدينا مخزون شقق داخل المحافظات والمدن الجديدة.



وأشارت إلى أن الصندوق سيوفر وحدات متنوعة وسيتم طرحها على الأقل بعد سنة إلى سنة ونصف، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات واعتماد الأولويات الخاصة بالمواطنين في توفير الشقق.



اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط







ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر







جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات







العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين













