الإسكان: أول مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من مخلفات غرب القاهرة



قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن مدن قطاع غرب القاهرة (6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الشيخ زايد).



واستعرض المهندس شريف الشربيني تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُقام بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 70 فدانًا، منها 40 فدانًا للمدفن الصحي، و30 فدانًا لمصنع المعالجة وإعادة التدوير لإنتاج خام RDF (بدائل الوقود)، ويتم دفن ما يقرب من 20% فقط كمرفوضات من إجمالي المخلفات المتولدة عن قطاع غرب القاهرة.



وفي هذا الصدد، قام كل من المهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد موقع المشروع لمتابعة أعمال الإنشاءات والموقف التنفيذي ونسب الإنجاز على الأرض.