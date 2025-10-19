إعلان

هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يرد

كتب : محمد عبدالناصر

01:59 م 19/10/2025

رجل الأعمال ياسين منصور

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بالم هيلز"، إن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصري "أمر غير واقعي"، نظرًا لغياب منظومة الرهن العقاري التي تتسبب عادة في مثل هذه الأزمات بالأسواق العالمية.


وأضاف منصور، في حواره مع "الشرق بلومبرج"، أن السوق المصري لا يشهد حالات إجبار على البيع، موضحًا أن حركة البيع قد تهدأ أحيانًا لكنها لا تعني وجود فقاعة عقارية.


وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر مرشحة للزيادة بمعدل يتراوح بين 10% و12% سنويًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الإنشاء، خصوصًا أجور العمالة بعد تراجع الجنيه ومغادرة عدد من الكفاءات إلى الخارج.


وأوضح أن هذا الوضع فرض ضغوطًا على شركات المقاولات، ودفعها لرفع الأجور للحفاظ على العمالة المدربة، مما انعكس على أسعار الوحدات العقارية.


وأكد منصور أن الطلب في السوق حاليًا "حقيقي وليس مضاربيًا"، إذ تسعى نسبة كبيرة من المشترين للسكن الفعلي، وليس فقط للاحتفاظ بالعقار كملاذ آمن.


