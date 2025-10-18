عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم السبت، مع رؤساء ومسؤولي أجهزة تنمية مدن شرق القاهرة "العاشر من رمضان- حدائق العاشر من رمضان- العبور- العبور الجديدة"؛ لمتابعة ملفات العمل، ومنها: مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء المختلفة، شاملةً خطط المشروعات التي تم وجار ومخطط تنفيذها بنطاق تلك المدن، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن جولة اليوم هي المرحلة الثانية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمدن شرق القاهرة، حيث تم تفقد، الأسبوع الماضي، عدد من المدن بشرق القاهرة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن، والتي تمثلت في الاهتمام بكل التفاصيل التي من شأنها الارتقاء بمستوى المدن في ما يخص أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة ورفع المخلفات ومتابعة سير العمل بمنظومة النظافة.

وتطرق الشربيني إلى أهمية وجود مسؤولي الصيانة على الفور عقب الانتهاء من المشروعات فورًا وعلى الأخص صيانة الطرق؛ لأنها عنصر حيوي بكل المدن، مشددًا على أهمية إعادة الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أو رفع الكفاءة.

ووجه وزير الإسكان بأهمية العمل على رفع كفاءة البوابات واللافتات الإرشادية والميادين بكل مدينة، بجانب المتابعة الدورية لكل الأعمال الجارية على الأرض والاستغلال الجيد لقطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة، مشددًا على التصدي بكل حسم لحالات مخالفات البناء بكل المدن.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة العاشر من رمضان، بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق وتطوير المحاور بالمدينة؛ شاملةً (الزراعة، مرافق، طرق، نظافة)؛ حيث تم الانتهاء من مدخل المدينة ومحور أبو بكر الصديق من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي حتى ميدان الكفراواي، ومن ميدان الكفراوي حتى ميدان خالد بن الوليد، ومحور علي بن أبي طالب بدايةً من مدخل المدينة رقم (2) على طريق مصر- إسماعيلية الصحراوي، بجانب المحاور الجاري تطويرها واستحداث طريق بمنطقة الأردنية، والطرق الفاصلة بين المجاورات بجانب الأعمال بمدخل المدينة رقم (3) من طريق مصر- إسماعيلية الصحراوي، والمحاور المقترح تطويرها وتوسعة مدخل المدينة (محور أبو بكر الصديق) من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عن طريق عمل حارة جديدة بمسار الدخول والخروج وعددٍ من المحاور الأخرى.

وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير الأحياء بالمدينة، والمناطق المقترحة لإقامة مشروع الممشى السياحي، ومشروعات المرافق بالمناطق الصناعية؛ حيث وجه المهندس شريف الشربيني بالالتزام بكل الأعمال بالمناطق الصناعة والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها.

وتابع وزير الإسكان موقف خطة تطوير الأحياء بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وأعمال رفع كفاءة الطرق وأعمال الصيانة للمحاور بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وموقف التعامل مع كل أنواع المخالفات، وأعمال التطوير للميادين والمحاور الرئيسية، وموقف أعمال الزراعة بالطرق والمشروعات السكنية، وموقف أعمال النظافة واللافتات الإرشادية.

ووجَّه وزير الإسكان بالبدء بالمناطق المستهدفة للتنمية بمدينة حدائق العاشر من رمضان، والعمل بشكل حديث ومتطور مع وجود هوية بصرية خاصة بالمدينة الجديدة من بوابات وميادين، مشددًا على مراجعة موقف الأراضي المبيعة والموقف التنفيذي للمشروعات بها، بجانب إنشاء مشروعات خدمية لسكان المدينة.

وناقش الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق بمدينة العبور ومشروع رفع المرافق (GIS)، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء (موقف صيانة المحطات والروافع، شبكات صرف الأمطار وما تم استحداثه)، ومشروعات قطاع الكهرباء، والاتصالات والفرص الاستثمارية بالمدينة، والموقف المالي خلال عامَين سابق وحالي، وتم استعراض موقف توفير سوق حضارية بالمدينة، وأعمال الزراعة، وتكثيف العمل بالمنطقة الصناعية، وضبط الشارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات، وموقف مشروع مستشفى العبور.

وتابع وزير الإسكان موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة، بقطاعات المياه والصرف والطرق والاتصالات والكهرباء والزراعات والخدمات، بجانب المصروفات المتوقعة والإيرادات المحصلة خلال العام المالي 2025/2024، وموقف وأنماط مشروعات الإسكان التي تم وجار تنفيذها بالمدينة، ومشروعات الخدمات، ومشروعات المرافق بالمدينة (مياه، صرف)؛ ومنها موقف المرافق بمجاورات الأراضي المضافة حتى 2025/10/1، وعمليات التشغيل والصيانة، ومشروعات الطرق والكهرباء والاتصالات بمدينة العبور الجديدة.

والتقى المهندس شريف الشربيني عددًا من المواطنين؛ حيث استمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم؛ حيث وجَّه الوزير بدراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين