وزير الإسكان يتفقد عددًا من المدن الجديدة لمتابعة المشروعات الجارية.. اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

يتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددًا من المشروعات السكنية والطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة، يستهلها بمدينة السويس الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، ومسؤولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

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