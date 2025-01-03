وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق بمساحة 8500 فدان بتوسعات مدينة الشيخ زايد

كتب- أحمد الجندي:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمنطقة القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 بمساحة 8500 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي.

وأوضح "الشربيني"، أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة، مؤكداً أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ومشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).

ووجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، موضحة أنه بالنسبة لمشروعات الصرف جارٍ تنفيذ خطوط صرف بأقطار (1200 مم و 1000 مم و 800 مم و 630 مم و250 مم) لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار 77 لسنة 2017، وكذلك تنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد، وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم، و 630 مم، و 250 مم، موضحةً أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.

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