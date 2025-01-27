شركة العاصمة الإدارية تتعاون مع Live Nation وTickets Marché لاستضافة الأحداث العالمية

كتب- محمد عبدالناصر:

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتعاون مع Live Nation وTickets Marché لجلب الأحداث العالمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الشركة اتفاقية شراكة غير مسبوقة مع شركة الترفيه العالمية Live Nation ومنصة التذاكر الرائدة في مصر tickets Marche. يمهد هذا التحالف الكبير الطريق لاستضافة حفلات موسيقية وفعاليات عالمية المستوى في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للترفيه. ستعمل الشراكة الجديدة على اظهار معالم شهيرة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل "ساحة الشعب، حديقة الشعب، النهر الأخضر" ووضعها في دائرة الضوء العالمية، واستضافة الأحداث التي ستعيد تعريف المشهد الترفيهي في المنطقة.

في هذا السياق صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "يهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة إلى تنظيم فعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية عالمية بما يتوافق مع اتجاهات السياحة العالمية والعربية وبالشكل الذي يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ويهدف التعاون أيضًا إلى الارتقاء بصناعة الترفيه في مصر من خلال استضافة عروض عالمية المستوى تلبي جميع الأذواق وترضي جميع الاجيال، تتضمن الخطة استضافة أكثر من 10 حفلات وفعاليات كبرى في عام 2025 مع استمرارها على مدار السنوات التالية، مما يوضح قدرة العاصمة الإدارية الجديدة على استضافة فعاليات واحداث عالمية. ومن المتوقع أن تجتذب هذه الأحداث مئات الآلاف من الحضور، مما يعزز السياحة في مصر بصفة عامة، ويجعل المدينة نقطة جذب للترفيه على مستوى عالمي، وأضاف خالد عباس: "نريد أن نظهر للعالم استعدادنا لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى، وأن يرى العالم قدرتنا على استضافة مثل هذه الأحداث بنجاح".

وفي ذات السياق صرح جيمس كرافن، رئيس لايف نيشن الشرق الأوسط: "يعد هذا التعاون دليلاً على قدرة العاصمة الإدارية علي أن تكون نقطة جذب للترفيه العالمي. ونهدف معًا إلى وضع معيار جديد للفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط، وخلق تجارب لا تُنسى من شأنها أن تضع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بقوة على خريطة الترفيه العالمية، وتمثل هذه الشراكة خطوة جريئة للأمام للعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز رؤيتها لتصبح أول مدينة ذكية في الشرق الأوسط، مدعومة بالتنمية الحضرية المستدامة والمتطورة.

اقرأ أيضًا:

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة