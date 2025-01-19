بالفيديو.. تطور أعمال إنشاء Cinco التجمع الخامس من "أب وايد"

كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل شركة أب وايد العقارية أعمال الإنشاء في مشروعها الأحدث مول سينكو التجمع الخامس Mall Cinco New Cairo، بقلب القاهرة الجديدة والذي سيحدث طفرة في مجال العقارات لما يوفره من مجتمع متكامل لخدمة أصحاب الشركات ورجال الأعمال.

وكلمة Cinco تعني الرقم 5 بالإسبانية، وهو ما انعكس على التصميم الدائري للمشروع الذي يتميز بوجهة ديناميكية تجمع بين المرونة والابتكار، ويوفر مساحات متنوعة تناسب أعمال إدارية وتجارية مختلفة.

ووصلت أعمال الحفر في سينكو مول التجمع الخامس إلى 25% وأعمال الأساسات إلى 80%.

ويقع Mall Cinco Fifth Settlement في شارع التسعين الشمالي أمام مكسيم مول وإيميرالد بارك، ما يجعل الوصول إليه في غاية السهولة. فهو على بُعد دقائق من الجامعة الألمانية والأمريكية، بالقرب من الطريق الدائري وطريق السويس، وتحتاج 20 دقيقة فقط للوصول له من العاصمة الإدارية.

وتملك "أب وايد"، خبرة لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأراضي، وتتخصص في تقديم مشاريع بعلامات تجارية حصرية تعزز كل جوانب الحياة العصرية، من مراكز التسوق والتجزئة إلى المساحات التجارية والإدارية، وكذلك المشاريع السكنية.

ولدى الشركة عدة مشاريع أعادت تشكيل مشهد السوق العقاري في مصر، من بينها مشروع Igual الذي يقدم حلاً متكاملاً للحياة العصرية، ويوفر مساحات تتكيف مع أسلوب حياة العملاء، ويجمع بين الراحة والرفاهية تحت سقف واحد. وبلغت نسبة إنجاز الهيكل الخرساني للمشروع 100%، مع تقدم ملحوظ في أعمال البلوك والديكورات الداخلية.

ويبرز مشروع Skyramp كرمز للابتكار الحضري، إذ يدمج بين المساحات السكنية، التجارية، والإدارية، بتصميم فريد يتسم بارتفاعات وتوجهات مميزة. وقد وصلت نسبة إنجاز أعمال الحفر إلى 50%.

ومن بين مشاريع أب وايد البارزة، مشروع Granoy الذي يوفر مساحات عمل عصرية وصحية بتصميمات فريدة ويتميز بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة. كما تواصل الشركة تقدمها في مشروع Prk Vie، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة والعمل بتصميم مبتكر وفعّال.