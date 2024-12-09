وزير الإسكان: ندعم جميع شركات المقاولات الوطنية لدفع معدلات التنمية

كتب- عمرو صالح:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من المدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركة أبناء حسن علام، وجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، وضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها مشروعات مدينة سانت كاترين، ومدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه دفع معدلات الأداء

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