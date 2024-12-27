موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية ، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى وذلك اعتباراً من بعد غد الأحد 29/12/2024، وطبقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31/12/2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2/1/2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5/1/2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8/1/2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12/1/2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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