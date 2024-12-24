توجيهات جديدة لوزير الإسكان ومتابعة معدلات تنمية إقليم الساحل الشمالي الغربي -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن متابعة معدلات تنمية الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة والمركز.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بوجود رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بمقر وزارة الإسكان، لبحث ملفات العمل المشتركة؛ ومنها ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة، والعمل على سرعة تنميتها.

وتطرق الاجتماع، إلى سبل العمل على كيفية استغلال المناطق التي لم يتم استغلالها، بالاستعانة بدراسات حصر الأراضي التي تم إعدادها مسبقًا، وتم استعراض القطاعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن النجاح الذي تحقق بالمشروعات التنموية كان بالأساس نتاجًا لجهود وضع مصلحة الأهالي بتلك المناطق في عين الاعتبار، وتوفير التعويضات المناسبة لهم، بحيث تكون هناك خطة تعمل على تحقيق مصلحة الأهالي ومصلحة الدولة فى آن واحد.

واستعراض الاجتماع مشروعات محطات المياه الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في المنطقة، والمحاور والطرق بها، والقطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي (مرسى مطروح/ هضبة السلوم)، بحيث تتم إقامة مشروعات تنموية بكل قطاع تشمل منطقة لوجستية ومشروعات زراعية، ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية، وميناء تجاريًّا ومحاور مرورية ومحطة كهرباء، بجانب استعراض منطقة واحة سيوة بمطروح، كما تم مناقشة مقترحات تنفيذ التجمعات البدوية المتطورة جنوب الطريق الساحلي من منطقة رأس الحكمة إلى السلوم بواقع 8 تجمعات.

ووجه المهندس شريف الشربيني بدراسة جميع الحالات الموجودة بتلك المنطقة وتقييمها، والمساحات القابلة للاستغلال وغيرها، وحصر كل المساحات الفضاء سواء التي تم التفاوض عليها أو غير ذلك، وموقف المشروعات القائمة والشركات المنفذة وتقييمها جادة أو غير جادة، وعرض المخرجات كل أسبوعين عليه شخصيًّا.



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