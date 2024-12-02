وزير الإسكان يتفقد الفندق الجبلي وساحة السلام بموقع التجلي الأعظم

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، واستشاري المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وكلف وزير الإسكان، مسئولي جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، على مدار الساعة، والتفرغ الكامل لمتابعة المشروع بكل مكوناته، من أجل الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الفندق الجبلي بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادي الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم كل المقومات التي تجعله فندقًا عالميًا يتمتع بإطلالات متعددة.

كما تفقد وزير الإسكان، مبنى السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2 وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبنى عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافتيريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.

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