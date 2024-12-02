وزير الإسكان يتفقد إنشاء النزل البيئي الجديد والبلدة التراثية بسانت كاترين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالنزل البيئي الجديد، والبلدة التراثية، ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، واستشاري المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالنزل البيئي الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالي (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحًا فندقيًا بيئيًا)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي، بالإضافة إلى تطوير 74 شاليهًا بالنزل البيئي القائم.

كما تفقد الوزير، أعمال تطوير مركز البلدة التراثية، وتشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس القائم ليصبح بمساحة 1350 م2 (3 أضعاف مساحته)، وتطوير المحال القائمة بمركز المدينة، وتوفير مواقف للأتوبيسات السياحية والسيارات لخدمة المنطقة، وربط مسارات حركة المشاة بين المدينة التراثية ووادي الأربعين، وتنفيذ الطرق التي تخدم مركز المدينة والمناطق المحيطة بها، بجانب إضافة مبنى محال تجارية (14 محلًا) لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مركز المدينة، وتزويدها بممرات مظللة لخدمة الحركة السياحية والترفيهية بمركز المدينة، فضلًا عن إضافة الساحات ومناطق الجلوس والخدمات، وبحيرة صناعية لتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة.

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