وزير الإسكان يوجه بسرعة إعداد تصميمات البحيرات المقرر تنفيذها جنوب الطريق الدولي الساحلي

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من إعداد تصميمات البحيرات المقرر تنفيذها جنوب الطريق الدولي الساحلي، للبدء في التنفيذ لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التي تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

كما وجه الوزير، بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وسرعة إنهاء إجراءات التفاوض مع الكيانات المتواجدة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال اللجنة المشكلة للحصر والتفاوض، مؤكدًا تقديم كل الدعم لدفع معدلات التنمية بإقليم الساحل الشمالي الغربي.

واستعرض "الشربيني"، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ "نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحي اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال في المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

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