رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية: المنطقة العربية الأكثر تأثرا بندرة المياه

صور.. افتتاح كوبري وادي مرقص بمدينة درنة الليبية بعد انتهاء المقاولون

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور زهير السراج رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية، إن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي يسعى لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال تحلية المياه، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بهدف خفض تكاليف التحلية وتحقيق استدامة طويلة الأجل.

وخلال كلمته بالمؤتمر دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

وأضاف ن المؤتمر يعد منصة إقليمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لبحث حلول مبتكرة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد الأكثر تأثراً بندرة المياه.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تركز على مناقشة آليات تطوير تقنيات تحلية المياه وتوطينها، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية في المنطقة.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيون لإنجاح المؤتمر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.

يستمر المعرض والمؤتمر حتى 12 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 200 عارض من 30 دولة، بهدف دعم تحسين استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.