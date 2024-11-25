حجز شقق الإسكان الاجتماعي غدا.. وقرار بإلغاء برنت التأمين ضمن الأوراق المطلوبة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، لمتحدي الإعاقة على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وألغى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برنت التأمينات من الأوراق المطلوبة للحجز في الإسكان الاجتماعي.

وجاء القرار بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بشهادة من التأمينات الاجتماعية.