بأسعار تبدأ من 184 ألف جنيه.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد للوحدات



كتب- حسن مرسي:

أعلن عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح "خطاب"، في تصريحات تلفزيونية أن هذه الوحدات تُطرح بنظام التقسيط الميسر، حيث يمكن للمواطنين تقسيط قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا.

وأضاف، أن الوحدات المطروحة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، حيث تبدأ أسعار وحدات محدودي الدخل من 184 ألف جنيه في المحافظات، و400 ألف جنيه في المدن الجديدة، أما وحدات متوسطي الدخل فتصل أسعارها إلى 530 ألف جنيه في المدن الجديدة، مع وجود وحدات فاخرة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه.

وشدد خطاب على أن الحجز سيكون متاحًا لجميع المواطنين، مع شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يحجز أي فرد أكثر من وحدة سكنية واحدة.

كما أكد على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تقدم تسهيلات في التمويل، حيث يتم تقديم قروض بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.