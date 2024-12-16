الداخلية تضبط 15 طن دقيق في حملات تموينية لمواجهة التلاعب بالأسعار

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وخلال حملات تموينية مكثفة، قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، تم ضبط نحو 15 طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) في مجالات المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وجارٍ عرض الوقائع على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.