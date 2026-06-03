إعلان

يعيش وحيدًا.. لغز مقتل مسن داخل منزله بقرية نادر في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:28 م 03/06/2026

جثة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثمان رجل مسن داخل منزله في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين أبناء القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان محمد مبروك الزرباني، 85 عامًا، داخل منزله بقرية نادر، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل المنزل، فيما رجحت المعلومات الأولية أن دافع الجريمة الاستيلاء على أمواله، بعد تعرضه لاعتداء على الرأس أسفر عن وفاته.

نقلت الجهات المختصة الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية نادر فور انتشار نبأ الوفاة، حيث عرف الراحل بين أبناء القرية بطيبته وعلاقاته الطيبة مع الجميع، وتداول الأهالي الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المتورطين فيها، فيما تباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على تفاصيل الحادث ودوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل المنوفية جثة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

5 نصائح قد تساعدك على النوم دون أدوية
نصائح طبية

5 نصائح قد تساعدك على النوم دون أدوية
ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
شئون عربية و دولية

ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية
10 صور تكشف عبقرية المصريين القدماء في صناعة الذهب
علاقات

10 صور تكشف عبقرية المصريين القدماء في صناعة الذهب

قبل مونديال 2026.. من يملك العقدة الذهبية ومن يسقط في ركلات الترجيح؟
رياضة عربية وعالمية

قبل مونديال 2026.. من يملك العقدة الذهبية ومن يسقط في ركلات الترجيح؟
تجاهلها قد يكلفك الكثير.. مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا
نصائح

تجاهلها قد يكلفك الكثير.. مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هل أصبحت الرخصة في خطر؟ .. الزمالك يتحرك بعد تأكيد العقوبة التأديبية
"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال
سعر الدولار يعكس اتجاهه ويرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم