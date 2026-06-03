شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثمان رجل مسن داخل منزله في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين أبناء القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان محمد مبروك الزرباني، 85 عامًا، داخل منزله بقرية نادر، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل المنزل، فيما رجحت المعلومات الأولية أن دافع الجريمة الاستيلاء على أمواله، بعد تعرضه لاعتداء على الرأس أسفر عن وفاته.

نقلت الجهات المختصة الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية نادر فور انتشار نبأ الوفاة، حيث عرف الراحل بين أبناء القرية بطيبته وعلاقاته الطيبة مع الجميع، وتداول الأهالي الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المتورطين فيها، فيما تباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على تفاصيل الحادث ودوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.