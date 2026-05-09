أصدرت نقابة محامي الإسماعيلية بيانًا رسميًا بشأن وفاة المحامي محمد أحمد القاضي، الذي عُثر على جثمانه داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

خلفية الواقعة

وشهدت منطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية واقعة مؤسفة، بعدما عثرت أسرة المحامي محمد أحمد القاضي على جثمانه داخل منزله عقب تغيبه لأكثر من أربعة أيام وانقطاع الاتصال به.

بلاغ إلى النجدة بعد انقطاع الاتصال

وكان بلاغ ورد إلى شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان المحامي داخل شقته السكنية، بعد توجه أسرته إلى محل إقامته للاطمئنان عليه نتيجة اختفائه وعدم رده على الاتصالات منذ عدة أيام.

الأسرة تكتشف الوفاة

وبحسب رواية الأسرة، فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، ما دفعهم لفتح الباب، ليعثروا على الجثمان ملقى فوق السرير وفي حالة وفاة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من إعداد التقرير الطبي وبيان أسباب الوفاة.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من أسباب الوفاة.

نقابة المحامين تنعى الفقيد

وقالت نقابة المحامين في بيانها إنها تلقت نبأ وفاة المحامي محمد أحمد القاضي ببالغ الحزن والأسى، داعية له بالرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

التحقيقات الأولية تستبعد الشبهة الجنائية

وأكد البيان أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، وانتهت التحريات والفحوصات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

تحذير من تداول الشائعات

وناشدت نقابة المحامين وسائل الإعلام والصفحات المختلفة تحري الدقة والأمانة فيما يتم نشره أو تداوله، خاصة ما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، محذرة من نشر أخبار غير دقيقة قد تسيء إلى أسر المتوفين أو تتسبب في أضرار معنوية لهم.

دعوات بالرحمة والصبر

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، مع تقديم خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.