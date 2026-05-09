بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر للنور -صور

كتب : أحمد الباهي

03:24 م 09/05/2026
    أعمال الرصف النهائية بالكوبري العلوي بمدينة الباجور
تابع فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أعمال الرصف النهائية بالكوبري العلوي بمدينة الباجور، في خطوة أعادت الأمل للأهالي باقتراب انتهاء المشروع الذي طال انتظاره لسنوات.

انتظار طويل منذ 2023

ويأتي ذلك بعد فترة انتظار امتدت لنحو 3 سنوات و4 أشهر تقريبًا، منذ إعلان محافظة المنوفية غلق الكوبري العلوي رسميًا يوم 13 يناير 2023، قبل فتحه جزئيًا لاحقًا مع استمرار أعمال التطوير والصيانة بالموقع.

وخلال تلك السنوات، عانى الأهالي من الزحام والتكدسات المرورية المتكررة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من المواطنين والسيارات على الكوبري باعتباره أحد أهم المحاور الحيوية داخل مدينة الباجور.

متابعة أعمال الرصف النهائية

وشهدت جولة رئيس المدينة متابعة أعمال الرصف والتشطيبات النهائية، ضمن خطة الانتهاء الكامل من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة خلال المراحل الأخيرة من التنفيذ.

وأكد رئيس المركز أن المشروع يمثل انفراجة مرورية كبيرة لأهالي المدينة، وسيساهم في تحسين حركة التنقل وربط المناطق الحيوية وتقليل الضغط داخل الشوارع الرئيسية.

ارتياح بين المواطنين

وسادت حالة من الارتياح بين المواطنين مع اقتراب انتهاء الأعمال، خاصة بعد ظهور الملامح النهائية للكوبري، حيث عبر عدد من الأهالي عن أملهم في سرعة الانتهاء الكامل وعودة الحركة الطبيعية بشكل نهائي بعد سنوات من المعاناة اليومية والزحام.

ويعد الكوبرى العلوى بالباجور من المشروعات المهمة التي تخدم آلاف المواطنين بشكل يومي، سواء من داخل المدينة أو القادمين من القرى والمراكز المجاورة، لما يمثله من محور مروري رئيسي داخل محافظة المنوفية.

