اندلاع حريق هائل داخل مصنع أقطان بالغربية.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

كتب : حسين فتحي

03:22 ص 07/05/2026

حريق مصنع ارشيفية

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد مصانع الأقطان بقرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى في الغربية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية القيصرية عن نشوب حريق ضخم داخل منشأة صناعية للأقطان.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق نشب في مصنع تزيد مساحته عن 1000 متر مربع، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة داخل المصنع.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل، إذ قامت على الفور بعمليات التبريد المكثفة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ كلفت جهات البحث الجنائي بضرورة إجراء التحريات اللازمة حول الحريق لمعرفة وتحديد أسبابه.

