إعلان

لمشاركته في جمع التبرعات.. التحفظ على زوج دنيا فؤاد محاربة السرطان وعرضه على النيابة

كتب : أميرة يوسف

01:47 ص 07/05/2026

دنيا فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر أمنية مطلعة، أنه تم التحفظ على زوج السيدة دنيا فؤاد داخل أحد أقسام الشرطة، على خلفية اتهامات تفيد بمشاركته في عمليات جمع تبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، أن عددا من المتبرعين تقدموا ببلاغات رسمية، مدعومة بصور لتحويلات مالية أُجريت على رقم هاتف شخصي منسوب للزوج، ضمن ما وصفوه بعمليات دعم مالية تم جمعها بزعم علاج زوجته من مرض السرطان.

عرض على النيابة العامة

أضافت المصادر، أنه من المقرر عرض الزوج على جهات التحقيق المختصة خلال الساعات المقبلة، لمناقشته في الاتهامات المنسوبة إليه، وفحص مدى تورطه في الواقعة من عدمه.

بلاغات جديدة مرتقبة

أكدت المصادر، أن هناك عددا آخر من المتبرعين يستعدون خلال الساعات المقبلة لتقديم بلاغات جديدة، تتضمن تحويلات مالية إضافية، في إطار توسيع نطاق التحقيقات الجارية في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دنيا فؤاد عقب تلقي بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم لوقائع نصب، بعد تحويل مبالغ مالية لها بدافع مساعدتها في العلاج من مرض السرطان.

إقرارات بجمع التبرعات دون مستندات

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع فيديو لجمع تبرعات مالية، دون تقديم أي مستندات طبية تثبت إصابتها، موضحة أنها كانت تعاني من آلام ظنت أنها أورام.

استمرار فحص الواقعة

تواصل الجهات المعنية فحص جميع البلاغات والتحويلات المقدمة، إلى جانب تتبع مسار الأموال وأطراف التعامل، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دنيا فؤاد زوجها التبرعات حويلات مالية النصب النيابة العامة بلاغات الإسماعيلية التحقيقات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
رياضة محلية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
اليوم.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال - تفاصيل
أخبار مصر

اليوم.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال - تفاصيل
باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
أخبار المحافظات

باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية
هل بدأت المنافسة على كرسي ترامب ؟.. ماذا يحدث بين روبيو وماركو؟
شئون عربية و دولية

هل بدأت المنافسة على كرسي ترامب ؟.. ماذا يحدث بين روبيو وماركو؟
10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
زووم

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي