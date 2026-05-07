كشفت مصادر أمنية مطلعة، أنه تم التحفظ على زوج السيدة دنيا فؤاد داخل أحد أقسام الشرطة، على خلفية اتهامات تفيد بمشاركته في عمليات جمع تبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، أن عددا من المتبرعين تقدموا ببلاغات رسمية، مدعومة بصور لتحويلات مالية أُجريت على رقم هاتف شخصي منسوب للزوج، ضمن ما وصفوه بعمليات دعم مالية تم جمعها بزعم علاج زوجته من مرض السرطان.

عرض على النيابة العامة

أضافت المصادر، أنه من المقرر عرض الزوج على جهات التحقيق المختصة خلال الساعات المقبلة، لمناقشته في الاتهامات المنسوبة إليه، وفحص مدى تورطه في الواقعة من عدمه.

بلاغات جديدة مرتقبة

أكدت المصادر، أن هناك عددا آخر من المتبرعين يستعدون خلال الساعات المقبلة لتقديم بلاغات جديدة، تتضمن تحويلات مالية إضافية، في إطار توسيع نطاق التحقيقات الجارية في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دنيا فؤاد عقب تلقي بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا بتعرضهم لوقائع نصب، بعد تحويل مبالغ مالية لها بدافع مساعدتها في العلاج من مرض السرطان.

إقرارات بجمع التبرعات دون مستندات

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع فيديو لجمع تبرعات مالية، دون تقديم أي مستندات طبية تثبت إصابتها، موضحة أنها كانت تعاني من آلام ظنت أنها أورام.

استمرار فحص الواقعة

تواصل الجهات المعنية فحص جميع البلاغات والتحويلات المقدمة، إلى جانب تتبع مسار الأموال وأطراف التعامل، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية.