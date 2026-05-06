نجح مفتشو التموين بمحافظة أسوان، اليوم، في إحباط محاولة لتهريب المواد البترولية، حيث تم ضبط 3 سيارات نقل ثقيل جرى تعديلها وتزويدها بـ "تنكات" إضافية مخالفة لتهريب كميات من السولار وبيعها في السوق السوداء.

بدأت الواقعة أثناء جولات تفتيشية دورية لمفتشي التموين على محطات الوقود، حيث رصد اليقظة التموينية تكرار تواجد سيارة نقل ثقيل (شاسية) في محطة وقود محددة على مدار 4 أيام متتالية وفي نفس التوقيت، مما أثار الشكوك حول طبيعة نشاطها.

المداهمة والضبط

وشنت لجنة التموين مداهمة مفاجئة للسيارة المستهدفة وباقي الشاحنات المتواجدة بالمحطة، وأسفرت عملية الفحص عن:

ضبط 3 سيارات نقل ثقيل مجهزة بخزانات (تنكات) غير قانونية ومخالفة للمواصفات.

تبين قيام السائقين بتعبئة كميات ضخمة من السولار داخل هذه الخزانات تمهيداً لتهريبها لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.

بمواجهة السائقين، اعترف أحدهم بنقل الوقود المهرب إلى مواقع نائية لاستخدامه في أعمال مخالفة للقانون.

تحرك أمني وإجراءات رادعة

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات، واقتياد السائقين إلى الأجهزة الأمنية لتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

من جانبه، شدد محافظ أسوان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة، موجهاً بتكثيف الرقابة اليومية على جميع محطات الوقود بالمحافظة، ومنع تموين أي سيارات غير مرخصة أو منتهية التراخيص، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بمدخرات الدولة البترولية.