دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه اليوم الأربعاء عن 10 قرى بـ 7 مراكز في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:00 ص 06/05/2026

تشهد عدد من قرى مراكز محافظة المنوفية اليوم الأربعاء انقطاعًا في مياه الشرب، ضمن أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكات.

المناطق المتأثرة

يشمل الانقطاع قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم.

وفي مركز قويسنا، يتأثر كل من كفر إبنهس وميت القصري.

كما تنقطع المياه عن قريتي أبو عياشة وزنارة بمركز تلا.

وفي مركز الباجور، تتأثر قرية كفر الخضرة.

باقي القرى المتأثرة

يشمل الانقطاع أيضًا قرية كفر دنشواي بمركز الشهداء، وقريتي قورص وكفر الطراينة بمركز أشمون، بالإضافة إلى قرية الحلامشة بمركز بركة السبع.

تنبيه للمواطنين

ينصح الأهالي بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

