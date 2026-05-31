استجابة من المحافظ.. الدفع بـ4 سيارات لإنقاذ ركاب أتوبيس تعطل في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:47 ص 31/05/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

وجّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قبل قليل، بالدفع الفوري بعدد من سيارات الميكروباص لإنقاذ ركاب أتوبيس تعطل بمنطقة النقب، وذلك استجابة لمناشدة عدد من المواطنين، حرصًا على سلامة الركاب وتخفيف معاناتهم في المنطقة الصحراوية.

قالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، منذ قليل، إن البلاغ ورد إلى الجهات المختصة بشأن تعطل أحد الأتوبيسات التابعة لإحدى الشركات أثناء رحلته بمنطقة النقب، إذ على الفور جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل نقل بديلة، بما يضمن استكمال الركاب رحلتهم إلى مدينة الخارجة دون تأخير إضافي.

وأضاف البيان أن المحافظة دفعت بعدد 4 سيارات ميكروباص لنقل جميع ركاب الأتوبيس المتعطل، مع متابعة الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة حتى الانتهاء من نقل الركاب بالكامل، والتأكد من وصولهم إلى وجهتهم بشكل آمن.

وأكدت المحافظة، أن التعامل السريع مع البلاغ جاء في إطار خطة المتابعة المستمرة للطرق والمناطق الصحراوية، خاصة في الحالات الطارئة التي تتعلق بسلامة المواطنين أو تعطل وسائل النقل على الطرق البعيدة.

وأهابت محافظة الوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو مواقف طارئة، خاصة في حال عدم استجابة الشركات المالكة لوسائل النقل، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على رقم: 01009945477.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع فرع جهاز حماية المستهلك أو الخط الساخن للجهاز على رقم 19588، لتلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات أو وسائل النقل أو أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

