بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة شاب بالمنوفية متأثراً بإصابته في حادث غرق

كتب : أحمد الباهي

01:27 م 30/05/2026

فقيد قرية الماي

لفظ الشاب يوسف حامد السيد، 17 عامًا، أنفاسه الأخيرة جراء حادث غرق تعرض له عقب خروجه من منزله بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم لقضاء وقت ممتع مع أصدقائه خلال إجازة عيد الأضحى، قبل أن يتعرض لحادث داخل حمام سباحة أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

صراع داخل المستشفى

نُقل الشاب إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة، وخضع للرعاية الطبية المكثفة وسط دعوات الأهالي وأفراد أسرته بأن يتجاوز أزمته الصحية ويعود إلى منزله سالمًا.

لكن بعد أيام من المتابعة والعلاج، أعلنت أسرته اليوم مصرعه متأثرًا بإصابته، لتنقلب حالة الأمل إلى صدمة كبيرة خيمت على أهالي القرية.

حزن واسع بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الماي فور انتشار نبأ رحيله، حيث بدأ الأهالي في التوافد للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرته، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للشاب الراحل.

خلفية الواقعة

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي الشاب يوسف حامد السيد، 17 عامًا، من قرية الماي، إثر تعرضه لحادث داخل حمام سباحة، حيث وصفت حالته وقتها بأنها غير مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شبين الكوم النيابة العامة وفاة شاب المنوفية

